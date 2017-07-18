Новое сотрудничество для раннего выявления и лечения наследственных заболеваний крови

Гематологический центр им. профессора Еоляна и Центр медицинской генетики и первичного сохранения здоровья Армении подписали во вторник меморандум о сотрудничестве. Как передает «Арменпресс», меморандум подписали директор Гематологического центра, главный гематолог Министерства здравоохранения Армении Смбат Дагбашян и главный генетик Министерства здравоохранения Армении, директор Центра медицинской генетики и первичного сохранения здоровья Тамара Саргсян.



«Медицина – это не только практическая деятельность, но и наука. Без связи между врачом и биологом, врачом и ученым очень сложно в Армении развивать сферу здравоохранения. Сегодня мы начинаем сотрудничество с одним из передовых научных центров Армении и так как причиной многих заболеваний крови являются различные генетические мутации, мы создаем более благоприятные условия для выявления болезни и внедряем новые методы лечения», - заявил директор Гематологического центра, главный гематолог Министерства здравоохранения Армении Смбат Дагбашян.

По его словам, сотрудничество даст возможность развивать в Армении сферу научных исследований в области здравоохранения, а также будет способствовать укреплению связи между армянскими и международными научными центрами, так как в Армении встречаются болезни с низким уровнем распространенности, что не позволяет осуществлять научные исследования.



«Сегментация гена в частности при онкозаболеваниях позволяет сделать более точные диагнозы на молекулярном уровне, так как производящиеся сегодня лекарственные средства имеют молекулярное, так называемое, целевое воздействие. Следовательно, выявление данного дефекта у больного позволит нам назначить более целевое лечение и мы сможем применять более эффективный метод лечения», - добавил Дагбашян.



Как добавила главный генетик Министерства здравоохранения Армении, директор Центра медицинской генетики и первичного сохранения здоровья Тамара Саргсян, Центр также может предоставить возможность для выявления группы риска с генетическими изменениями, а также тех генетических изменений, при которых больной становится резистентным и других услуг.

Как сказал директор Гематологического центра, главный гематолог Министерства здравоохранения Армении Смбат Дагбашян, важным моментом является то, что обнаружив генотип плода во чреве матери, можно будет предсйазать, заболеет ребенок гемофилией или нет.