Новое сотрудничество для раннего выявления и лечения наследственных заболеваний крови
Гематологический центр им. профессора Еоляна и Центр медицинской генетики и первичного сохранения здоровья Армении подписали во вторник меморандум о сотрудничестве. Как передает «Арменпресс», меморандум подписали директор Гематологического центра, главный гематолог Министерства здравоохранения Армении Смбат Дагбашян и главный генетик Министерства здравоохранения Армении, директор Центра медицинской генетики и первичного сохранения здоровья Тамара Саргсян.
«Медицина – это не только практическая деятельность, но и наука. Без связи между врачом и биологом, врачом и ученым очень сложно в Армении развивать сферу здравоохранения. Сегодня мы начинаем сотрудничество с одним из передовых научных центров Армении и так как причиной многих заболеваний крови являются различные генетические мутации, мы создаем более благоприятные условия для выявления болезни и внедряем новые методы лечения», - заявил директор Гематологического центра, главный гематолог Министерства здравоохранения Армении Смбат Дагбашян.
По его словам, сотрудничество даст возможность развивать в Армении сферу научных исследований в области здравоохранения, а также будет способствовать укреплению связи между армянскими и международными научными центрами, так как в Армении встречаются болезни с низким уровнем распространенности, что не позволяет осуществлять научные исследования.
«Сегментация гена в частности при онкозаболеваниях позволяет сделать более точные диагнозы на молекулярном уровне, так как производящиеся сегодня лекарственные средства имеют молекулярное, так называемое, целевое воздействие. Следовательно, выявление данного дефекта у больного позволит нам назначить более целевое лечение и мы сможем применять более эффективный метод лечения», - добавил Дагбашян.
Как добавила главный генетик Министерства здравоохранения Армении, директор Центра медицинской генетики и первичного сохранения здоровья Тамара Саргсян, Центр также может предоставить возможность для выявления группы риска с генетическими изменениями, а также тех генетических изменений, при которых больной становится резистентным и других услуг.