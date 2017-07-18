Еще одна ценная рукопись пополнила коллекцию Матенадарана. Как передает «Арменпресс», уникальное рукописное Евангелие 1471 года под названием «Чудотворная», «Чудодейственная» было передано в дар Матенадарану меценатами Грайром Дадаяном и Рипсиме Дадаян-Барнакян.



Как рассказала во вторник Рипсиме Дадаян-Барнакян, прибывшая в Ереван из США, о чудодейственных свойствах рукописи знали все жители области, в том числе и ее предки, жившие в соседнем селе. «Армяне и курды ходили в церковь и слушали, как священник читает Евангелие, они верили в его целительную сил», – рассказала Дадаян-Барнакян.



Семья Дадаян эмигрировала из Западной Армении в начале Первой мировой войны, спустя 6 месяцев скитаний - весной 1918 года добралась до Еревана. Мать семейства – Егса – была очень храброй, мудрой, а также сердобольной женщиной. В Ереване она посещала больницы и помогала своим соотечественникам. Там она встретила больного армянина, эмигрировавшего из села Годарич. Больной попросил у нее одеяло, а взамен передал ей ценную рукопись и попросил сохранить у себя, пока он не встанет на ноги. Больной так и не выздоровел, а Егса, помня о значимости Евангелия, сохранила манускрипт у себя и хранила его как святыню до самой глубокой старости.

«Когда мать была жива, она заставляла нас трижды мыть руки, прежде чем прикоснуться к Евнагелию, и быть с н им крайне осторожными. Бабушка каждую неделю жгла свечи и молилась на святой книге за всех родных, за народ, заключенных сплдат»,- – рассказала Дадаян-Барнакян.



Как рассказала Дадаян-Барнакян, Евангелие проделало длинный путь, его перевозили во Францию и США, и вот, наконец, оно обрело свое место в Армении.



Грайр и Рипсиме унаследовали рукопись в 1990 году. Они приняли совместное решение передать свято хранящуюся рукопись в Матенадаран. В знак благодарности за их вклад меценаты были награждены медалями «Матенадаран», которые были переданы Рипсиме и внуку Грайра, который не смог присутствовать на церемонии.



ВРИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян сказал, что, благодаря подношениям ярмянских меценатов, количество рукописей в Матенадаране сейчас превышает 20 тысяч.

Музей-институт Матенадаран – одно из крупнейших в мире хранилищ древних рукописей, венчает проспект Месропа Маштоца в центре столицы. Он создан на базе национализированной в 1920 году коллекции рукописей Эчмиадзинского монастыря. Фонды Матенадарана насчитывают более 20 тысяч древних рукописей на армянском, русском, иврите, латыни, арабском, сирийском, греческом, японском, персидском и других языках.

«Для нас особо ценно то, что люди дарят рукописи, хранивщиеся в семьях поколениями: это не только сокровища нации, но и семейные реликвии»,- сказал ВРИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян.

Евангелие было переписано в Иерусалиме, его заказчиком был Ходжа Алексан, который подарил манускрипт своему брату Габриелу.

Ценная рукопись, известная как «Чудотворное Евангелие», хранилась в церкви Святого Геворга в селе Годарич области Чарсанджак провинции Харберд Западной Армении. Семья Дадаян эмигрировала из Западной Армении в начале Первой мировой войны, спустя 6 месяцев скитаний - весной 1918 года добралась до Еревана. Мать семейства – Егса – была очень храброй, мудрой, а также сердобольной женщиной. В Ереване она посещала больницы и помогала своим соотечественникам. Там она встретила больного армянина, эмигрировавшего из села Годарич. Больной попросил у нее одеяло, а взамен передал ей ценную рукопись и попросил сохранить у себя, пока он не встанет на ноги. Больной так и не выздоровел, а Егса, помня о значимости Евангелия, сохранила манускрипт у себя и хранила его как святыню до самой глубокой старости. Евангелие проделало длинный путь, его перевозили во Францию и США, и вот, наконец, оно обрело свое место в Армении.