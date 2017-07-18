В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии

Председатель народного совета провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке по созданию нового государства - Малороссии.

"Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", - приводит его слова Луганскинформцентр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Дегтяренко также подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага [создания Малороссии] вызывает большие сомнения". "Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет", - заявил председатель парламента ЛНР.

В то же время он отметил, что в ЛНР "готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений". "Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", - подчеркнул Дегтяренко.



