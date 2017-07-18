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Самолет, летевший из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку: скончалась женшина с плохим самочувствием


Трагически закончившийся инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван в воскресенье. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь ГУГА РА Сатеник Ованнисян. По ее словам,  в Волгограде была совершена экстренная посадка из-за ухудшения здоровья 81-летней пассажирки, страдающей онкологическим заболеванием. 

«По дороге в больницу женщина скончалась. Ее сопровождал сын», - сказала Ованнисян.

Покойная была гражданкой РФ, 1936 г.р.

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