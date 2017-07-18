На территории республики ожидается высокий тепловой фон - 38...39 градусов

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении предупреждает: 19-23 июля на территории республики ожидается высокий тепловой фон. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.



Согласно информации, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла, существует высокий риск возникновения пожаров.



Средняя температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 5-7 градусов.



Отмечается также, что 18-23 июля прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с.



Кроме того,18-19 июля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, затем существенно не изменится. 22-23-го июля ожидается температура воздуха до

+40 градусов.