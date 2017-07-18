В Донецке провозгласили государство Малороссия

Представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также 19 регионов Украины во вторник объявили о создании государства Малороссия. Конституционный акт об образовании нового государства зачитал в Донецке и. о. заместителя председателя совета министров ДНР Александр Тимофеев.

"Мы, представители бывших регионов Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемником Украины. Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - говорится в конституционном акте.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко зачитал собравшимся политическую декларацию, в которой обоснована необходимость создания Малороссии. По его словам, создание нового федеративного государства призвано "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Собравшиеся единогласно одобрили оба документа. Наряду с представителями Донбасса, свою поддержку выразили представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областей, а также Киева.

Согласно конституционному акту Малороссии, столицей нового государства должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра, сообщает Донецкое агентство новостей. Флагом Малороссии станет стяг Богдана Хмельницкого.

Конституция будет принята в первоначальном варианте Конституционным собранием, затем она будет вынесена на всенародный референдум. Перед этим пройдет широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях.



