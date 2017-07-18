Военные учения Noble Partner 2017 стартуют в Грузии 30 июля

Военные учения стран НАТО и партнеров альянса «Достойный партнер 2017» (Noble Partner) пройдут в Грузии с 30 июля по 12 августа.

Как информирует Арменпрес, об этом сообщает Министерство обороны Грузии.

Учения откроются 30 июля на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. В них примут участие более 2800 военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. Будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и т.д..

Ожидается, что на открытие учений «Достойный партнер 2017» 30 июля прибудет вице-президент США Майк Пенс. В рамках визита он встретится с президентом страны Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.