Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль

Военные учения Noble Partner 2017 стартуют в Грузии 30 июля


Военные учения стран НАТО и партнеров альянса «Достойный партнер 2017» (Noble Partner) пройдут в Грузии с 30 июля по 12 августа.

Как информирует Арменпрес, об этом сообщает Министерство обороны Грузии.

Учения откроются 30 июля на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. В них примут участие более 2800 военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. Будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и т.д..  

Ожидается, что на открытие учений «Достойный партнер 2017» 30 июля прибудет вице-президент США Майк Пенс. В рамках визита он встретится с президентом страны Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили. 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации