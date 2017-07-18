Парламент Арцаха на специальном заседании изберет президента республики

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 18-го июля созвал рабочее совещание, в котором приняли участие руководители постоянных комиссий, фракций НС и ответственные лица аппарата.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента Арцаха, на обсуждение были вынесены требования регламента, связанные с ходом специального заседания НС.

На специальном заседании парламент, согласно статье 168 Конституции, изберет президента Республики, который будет пребывать в должности до завершения полномочий действующего НС.

Ашот Гулян пояснил процедуру специального заседания, ответил на вопросы депутатов и дал соответствующие поручения ответственным лицам аппарата.

Специальное заседание парламента состоится 19-го июля в 11:00.