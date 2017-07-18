АГБА Лизинг подвел финансовые итоги за 2016 год

Компания «АГБА ЛИЗИНГ» - первая зарегистрированная лизинговая компания в Армении, и она сохраняет свои лидирующие позиции на этом рынке. В 2016-м году компания «АГБА ЛИЗИНГ» зарегистрировала 10%-ный рост лизингового портфеля, 15%-ный рост активов и 8%-ный рост капитала. Число заключенных договоров выросло на 30%, объем распределенных средств вырос на 52%. Не обложенная налогом прибыль компании составила է 355 млн драмов.

Продолжая дружественную по отношению к клиентам политику, компания «АГБА ЛИЗИНГ» представила в 2016-м году новые продукты - «Лизинг без анализа», «Грин-Лизинг с CashBack», «Энергосберегающий лизинг» и «Экспортный лизинг».

Как передает «Арменпресс», среди достижений в 2016-м году выделяется рост портфеля «Грин-Лизинг», особенно, по части солнечной энергетики: число проектов достигло 160-и, портфель - 3.6 млрд драмов (на 50% больше, чем в 2015году).

С точки зрения привлечения финансов в 2016 году можно выделить сотрудничество с немецки банком KfW, благодаря чему валютное финансирование выросло на 7%, по сравнению с 2015 годом.

В 2017 году компания «АГБА ЛИЗИНГ» продолжит свою политику и новые программы, направленные на помощь бизнесу в Армении, малым и средним предприятиям, а также крестьянским хозяйствам, предоставляя им выгодные условия финансирования.