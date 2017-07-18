Участие АРФД в правящей коалиции не является самоцелью: состоялось совместное заседание бюро АРФД и Исполнительного органа АРФД Армении

После созванного в Армении пленарного заседания бюро АРФД состоялось совместное заседание бюро АРФД и Исполнительного органа АРФД Армении, в котором приняли участие представители территориальных единиц АРФД, депутаты из фракции АРФД в НС Армении, а также высокопоставленные лица из состава Исполнительного органа АРФД Армении.

Как передает «Арменпресс», открывая заседание, представитель бюро АРФД Грант Маргарян сказал о важности подобных собраний, подчеркнув, что периодически возникает необходимлость в подведении этапных итогов, выявлении задач и их решений.

«Участие АРФД в правящей коалиции не является самоцелью: мы приняли предложение о вхождении в коалицию, чтобы принять участие в коренных реформах в стране»,- сказал представитель бюро АРФД Грант Маргарян. С докладами выступили также минкистры-члены правительства Армении из числа членов АРФД, которые представили проводимые в жизнь программы.

После вопросов-ответов был подготовлен текст совместного заявления бюро АРФД и Исполнительного органа АРФД Армении, который вскоре будет опубликован.