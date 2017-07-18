ВОЗ: каждый десятый младенец в мире не получил нужные прививки

Почти каждый десятый младенец в мире, или 12,9 миллиона детей, в 2016 году не получили ни одной прививки, свидетельствуют данные доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ.

"Еще примерно 6,6 миллиона младенцев получили только первую дозу АКДС (адсорбированного коклюшно-дифтерийно-столбнячного анатоксина - прим. ТАСС) из трех. С 2010 года доля детей, получивших все прививки по календарю, стабилизировалась на уровне 86% (116,5 миллиона младенцев) и в последний год не изменилась", - говорится в сообщении организации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным ВОЗ, прививки предотвращают от 2 до 3 миллионов преждевременных смертей. Организация отмечает, что 130 из 194 стран-членов ВОЗ смогли довести долю детей, получивших вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка, до 90%. В восьми странах, в том числе Сирии и на Украине, доля вакцинированных детей не превышает 50%.