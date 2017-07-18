По вопросам кризиса вокруг Катара президент Турции Эрдоган посетит страны Персидского залива. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

23-24-го июля Эрдоган посетит Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

7-го июня Меджлис Турции принял решение о размещении представительского контингента военнослужащих в Катаре, а также о проведении переподготовки сотрудников катарской жандармерии. Дислокация контингента турецких военнослужащих в Катаре возможна на основе договора о сотрудничестве, подписанного в 2015 году. Примечательно то, что Меджлис Турции принял решение о размещении представительского контингента военнослужащих в Катаре после того, как 7 стран (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Ливия, Йемен, Мальдивы) приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Эти страны мотивировали столь строгое решение тем, что Катар поддерживает террористов и дестабилизирует ситуацию в арабских странах.

После решения Меджлиса президент Турции Эрдоган призвал к диалогу, заявив, что Анкара продолжит развивать отношения с Катаром. Он сказал, что санкции против Катара – неправильный шаг.

Официальная Анкара заявила, что пошлет в Катар военные самолеты и корабли, которые разместятся на военной базе. Если сначала речь шла о проведении переподготовки сотрудников катарской жандармерии турецкими сшециалистами, то сейчас турецкая сторона этим не ограничится. В Доху будут перемещены турецкие ВВС и флот.

В ближайшее время в Катар поедет делегация из 90 военнослужащих, которая изучит условия на военной базе, затем, в ближайшие 2 месяца, туда отправится контингент в составе 200-250 военнослужащих.

После этих решений Эрдоган заявил, что надо пойти на диалог, и Анкара продолжит развивать отношения с Катаром. Вводить же против Катара санкции будет неправильно.