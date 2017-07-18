Победители ереванского этапа соревнования «Лучшая спортивная семья 2017», отправились в Цахкадзор

Мэр Еревана Тарон Маргарян проводил в Цахкадзор 12 семей, в которых есть люди с ограниченными возможностями, победивших в ереванском этапе соревнования «Лучшая спортивная семья 2017».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, смьи, в которых есть инвалиды, в отдельном зачете участвуют с 2014 года. Финал республиканского соревнования «Лучшая спортивная семья 2017» состоится с 17-го по 23-е июля.Поприветствовав спортивные семьи, мэр Еревана пожелал им удачи и побед. Подчеркнув важность организации подобных спортивных мероприятий, Тарон Маргарян отметил, что они играют важную роль в укреплении физического воспитания и развития массового спорта среди населения, тем самым способствуя популяризации здорового образа жизни.Участники соревнования в свою очередь заверили, что сделают все возможное для поддержания высокой спортивной чести столицы.