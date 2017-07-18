Национальная сборная Армении по баскетболу готовится к чемпионату мира

Национальная сборная Армении по баскетболу под руководством Никши Бавцевича проводит учебно-тренировочный сбор в Олимпаване. Армянские баскетболисты готовятся к отборочному этапу чемпионата мира.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, с 24 по 29 июля сборная проведет товарищеские встречи в Ереване.

Главный тренер команды Никша Бавцевич пригласил на сбор следующих игроков:

Амиран Аирханов («Урарту», Армения), Крис Янку Осикян («Сакарья Баскет»), Карен Чивичян («Айдахо Бенгалс», США), Райан Боатрайт («Цедевлита», Хорватия), Альберт Тадевосян (без клуба), Аллан Хесс («Базель Старвингс», Швейцария), Артем Тавакалян, («Делеви Стейт», США), Микаел Погосян («Урарту», Армения), Аркадий Мкртичян («Айдахо Вандалс», США), Андраник Чрабаш («Батлер Булдогс», США), Арарат Кочинян («Орион», Россия), Лукас Фишер («Гран Канария», Испания), Мэтью Мадоян («Джонсон Уэлс», США), Арам Арсланян («Лейк Форест, США).

Соперниками национальной сборной Армении в отборочном этапе чемпионата мира станут сборные Боснии и Герцеговины, Швеции и Словакии. Первый матч сборная Армении проведет 2 августа со сборной Словакии.