Нападение на туристов в Хургаде не отразилось на туристическом потоке из Армении в Египет. Об этом «Арменпресс» сообщили в туркомпаниях, где сказали, что после инцидента у них никаких проблем не возникло.

«Нкикто не звонил с вопросами о ситуации в Египте, никто не захотел вернуть свои путевки. Более того: продажи по направлениям Хургада, Шарм-эль-Шейх продолжаются. Запрос настолько высок, что на определенные даты уже распроданы все авиабилеты. Многие звонят в надежеде, что кто-то откажется от поездки»,- сказал один из сотрудников турагентства в Ереване.

Подобный спрос среди армянских туристов обусловлен наличием прямого рейса, доступностью цен.

По данным армянских турагентств, в этом году среди армянских туритов вырос также интерес к Турции.

«Если в предыдущие годы никто не интересовался отдыхом в Турции, то в этом году таких много. Что касается цен, то они выше, чем в прошлом году»,-сказали в турагентстве.

В турагентстве затруднились объяснить подобный ажиотаж, однако, по их наблюдениям, в этом году несколько затруднены процессы оформления виз в европейских направлениях, многие, избегая этих проволочек, стремятся отдохнуть там, где облегченный визовый режим.

Что касается прочих востребованных направлений этого года, то многие предпочитают опять Грузию. Многие едут в Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Болгарию.

14-го июля вооруженный ножом мужчина напал на иностранных туристов, отдыхающих на пляже одного из отелей в Хургаде. В результате погибли две женщины из Германии, еще четыре — из Армении, Чехии и России — получили ранения. Нападавшего задержали, это 28-летний Абдель Рахман Шаабан.

Мотивы, толкнувшие его на преступление, пока неизвестны. По имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Некоторые египетские СМИ написали, что он исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Другие СМИ утверждают, что причиной нападения стала бытовая ссора.