Армянские прыгуны в воду стали 9-ми в синхронном прыжке

На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта сегодня мужчины соревновались в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, дуэт Владимир Арутюнян – Лев Саргсян в финале занял 9-е место.

По словам главного тренера сборной Грачья Чандиряна, в истории независимой Армении впервые нашей стране удалось выйти в финал чемпионата мира в синхронных прыжках.

Чемпионский титул завоевали китайцы. Армянские прыгуны в воду прошли в финал с 11-го места.