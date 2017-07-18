В Армении будет основано новое молочное производство

Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян встретился с представителем французской компании «Содиаль» Тони Зарехом Берго.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении, представитель французской компании «Содиаль» Тони Зарех Берго сообщил, что его компания намерена основать в Армении новое молочное производство. Продукция пойдет на экспорт по основным таргетным направлениям. Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян обсудил с представителем французской компании «Содиаль» Тони Зарехом Берго этапы инвестиционной программы.

Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян сообщил, что в случае эффективной инвестиции, правительтво Армении готово проявить к компании индивидуальный подход.

В ходе встречи были достигнуты деловые договоренности, в том числе, о дальнейших встречах и обсуждениях.

Как сказал представитель французской компании «Содиаль» Тони Зарех Берго, цель их предприятия – основать в Армении новое молочное производство и способствовать повышению качества молочной продукции.

«Организовав экспорт продукции, мы будем способствовать повышению имиджа Армении, распространяя за рубежом лейбл «Сделано в Аррмении». Благодарю за теплый прием и эффективную встречу. Мы чувствуем поддержку правительства Армении»,- сказал представитель французской компании «Содиаль» Тони Зарех Берго.