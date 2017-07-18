ЕСПЧ в срочном порядке рассмотрит жалобу лидеров прокурдской Демократической партии народов Турции Селахаттина Демирташа и Фиген Юкседаг.

Страссбургский суд потребовал от правительства Турции представить сторону защиты по делу об аресте лидеров прокурдской Демократической партии народов Турции Селахаттина Демирташа и Фиген Юкседаг. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

Заявление в ЕСПЧ от имени лидеров прокурдской Демократической партии народов Турции Селахаттина Демирташа и Фиген Юкседаг поступило в марте и в апреле. Жалобы требовали рассмотрения в срочном порядке, что и было удовлетворено ЕСПЧ.

Представивиший от имени лидеров прокурдской Демократической партии народов Турции Селахаттина Демирташа и Фиген Юкседаг депутат от этой же партии Митхат Санджар отметил, что не имело смысла обращаться в Конституционный суд Турции, поскольку «турецкий суд не является независимым, он находится под давлением».

Предполагается, что правительство Турции представит сторону защиты до конца года.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 11 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.