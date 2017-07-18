Зариф: Иран будет использовать ракетный арсенал только в целях самообороны

Иран прибегнет к использованию своего ракетного арсенала лишь в целях самообороны и если речь будет идти об угрозе безопасности страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в нью-йоркском Совете по международным отношениям.

"Ракеты являются основой нашей обороны, - указал глава МИД. - Мы никогда не будем использовать их кроме как для самообороны". "Нам нужны наши ракеты, чтобы убедиться, что очередной Саддам Хусейн не нанесет по нам удар", - отметил Зариф,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом руководитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран не разрабатывает ракеты, которые способны нести ядерный боезаряд. "У нас нет ядерных боеголовок", - подчеркнул он.



