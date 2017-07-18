Армянская делегация приняла участие в инвестиционном китайском форуме, который проходил в Праге

Делегация, возглавляемая министром здравоохранения Армении Левоном Алтуняном, приняла участие в инвестиционном китайском форуме, который проходил в Праге. Форум был организован при содействии Палаты чешско-китайского сотрудничества. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

В ходе форума обсуждались китайские инвестиционные программы в различных форматах. Были затронуты вопросы традиционной медицины, стимулирования медицинского туризма, усовершенствования профессионального мастерства.

В форуме пронимали участие представители 16 стран - Китая, Центральной и Восточной Европы, в составе политических деятекей, дипломатов и представителей бизнеса.

Затем армянская делегация приняла участие в официальном обеде в Пражской крепости, который был дан от имени председателя Палаты депутатов чешского парламента.