Япония в 2017 году рассчитывает вернуть в работу еще 10 реакторов на АЭС

Япония рассчитывает, что до конца 2017 года в стране на АЭС будут запущены около 10 реакторов. Об этом сообщил советник, бывший президент Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори в ходе панельной сессии "Безуглеродная энергия - энергия будущего" на "Астана Экспо-2017".

Такуя Хаттори отметил, что до аварии на АЭС "Фукусима" в стране работали 54 реактора. АЭС до инцидента производили 30% электроэнергии, столько же приходилось на газовую генерацию, 20% - на угольную, 10% - на возобновляемые источники энергии, в основном ГЭС. После аварии на "Фукусиме" этот энергобаланс был нарушен, в настоящее время в стране запущены только пять атомных реакторов, генерирующих электроэнергию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Япония планирует увеличивать долю электроэнергии, генерируемой на АЭС, прежде всего, из-за дороговизны газа и угля, 100% которого импортируется страной. "Одна из причин заключается в том, что мы зависим от импортируемого газа и угля. 100 млн долларов в день мы платим другим странам, 1,3 млрд иен или 30 млрд долларов в год", - сказал Хаттори.



