Брата президента Ирана освободили под залог

Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун освобожден из-под стражи под залог. Как сообщает Арменпрес, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Суд согласился на залог". По данным СМИ, изначально сумма назначенного залога составляла 500 миллиардов риалов (13,3 миллиона долларов), но в конечном итоге суд согласился уменьшить сумму залога до 8,3 миллиона долларов.

В воскресенье Ферейдуна арестовали по обвинению в финансовых преступлениях и поместили под стражу.

Хуссейн Ферейдун в 2015 году был спецпосланником президента Исламской республики на переговорах по ядерной программе Ирана.