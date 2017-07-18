Министр ЧС Армении посетил с рабочим визитом Грузию: армяно-грузинское сотрудничество получает новый размах
11:02, 18 Июль, 2017
Министр ЧС Армении Давид Тоноян посетил с 2-дневным рабочим визитом Грузию. Это первый его официальный визит в Грузию во главе делегации в составе руководящего состава служб МЧС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
В ходе встреч обсуждались возможности расширения сотрудничества между силами соответствующих служб обеих стран.Армянская делегация посетила грузинские службы по управлению кризисными ситуациями, где ознакомилась с техническими возможностями и функциями последних.