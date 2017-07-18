Депутат от прокурдской Демократической партии народов осужден на 1,3 года лишения свободы

Депутат от прокурдской Демократической партии народов Турции Ибрагим Айан осужден на 1,3 года лишения свободы за публикацию фотографой 2 убитых боевиков из числа сторонников Рабочей партии Курдистана (РКК) и Сил Народной обороны Сирии (YPG). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

Прокурор выдвинул обвинение в «пропаганде террористической организации», потребовав реального наказания.

Адвокат Айана сказал в своей речи, что его подзащитный не преступал закон, и его судят за оппозиционные взгляды, потребовав признать Айана невиновным. Суд приговорил депутата от прокурдской Демократической партии народов Турции Ибрагима Айана на 1,3 года лишения свободы.

Адвокат намерен аппелировать в вышестоящую инстанцию.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 11 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.