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Депутат от прокурдской Демократической партии народов осужден на 1,3 года лишения свободы


Депутат от прокурдской Демократической партии народов Турции  Ибрагим Айан осужден на 1,3 года лишения свободы за публикацию фотографой 2 убитых боевиков из числа сторонников Рабочей партии Курдистана (РКК) и Сил Народной обороны Сирии  (YPG). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Diken.

Прокурор выдвинул обвинение в «пропаганде террористической организации», потребовав реального наказания.

Адвокат Айана сказал в своей речи, что его подзащитный не преступал закон, и его судят за оппозиционные взгляды, потребовав признать Айана невиновным. Суд приговорил депутата от прокурдской Демократической партии народов Турции  Ибрагима Айана на 1,3 года лишения свободы.

Адвокат намерен аппелировать в вышестоящую инстанцию.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 11 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны  депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.

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