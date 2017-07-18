В Гватемале для ремонта дорог объявили чрезвычайное положение

Президент Гватемалы Джимми Моралес вводит в стране чрезвычайное положение, чтобы отремонтировать дорожную сеть, находящуюся в плачевном состоянии.



"Совет министров объявил чрезвычайное общественное положение на дорогах, расположенных на территории Гватемалы", – говорится в сообщении правительства страны в Twitter. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

По данным портала Prensa Libre, соответствующий указ подписан и вступит в силу со вторника сроком на 30 дней после его опубликования.

На подобный чрезвычайный шаг главу государства заставила пойти плачевная ситуация с состоянием дорог, которые каждый год страдают не только от разбивающих покрытие автомобилей, но и от проливных дождей.