Шестерых из задержанных в Стамбуле правозащитников арестовали

Шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников арестовали, четверых выпустили на свободу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

17-го июля задержанные давали показания в Палате правосудия в Стамбуле, после чего и было ринято решение о том, что шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников арестуют, а четверых выпустят на свободу.

Среди арестованных правозащитников - 2 сотрудников Amnesty International.

Правозащитников обвиняют в участии в «террористической организации».

5-го июля правоохранительные органы Турции арестовали в Стамбуле группу правозащитников и активистов. Правозащитники в одной из гостиниц участвовали в программе, посвященной защите прав человека, когда полицейские напали и арестовали более 10 человек.

По поводу случившегося, с заявлением выступила международная организация AmnestyInternational, которая выразила глубокую озабоченность по поводу необоснованного ареста активистов. Главный секретарь организации Салил Шетин призвал немедленно освободить арестованных.

11-го июля продлили срок задержания правозащитников еще на неделю.

США выразили глубокую озабоченность по поводу новых задержаний правозащитников из Amnesty International и других организаций, которые состоялись 5-го июля в Турции. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

«После арестов и задержаний правозащитников, журналистов, академиков и активистов мы снова подчеркиваем важность уважения прав человека, что закреплено в Конституции Турции и проистекает из международных обязательств Турции. Как мы уже отмечали неоднократно, ограничения свободы слова разрушают общественные основы демократии. В трудные времена голосов должно быть не меньше, а больше»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.