Трамп призвал республиканцев начать разработку закона о медстраховании с чистого листа

Республиканцам необходимо заново разработать законопроект о системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare. Такое мнение президент США Дональд Трамп выразил в своем личном Twitter в свете отказа нескольких сенаторов от Республиканской партии голосовать за текущую версию документа, что лишило республиканцев большинства и сделало невозможным принятие законопроекта в текущей редакции.

Документ в настоящее время находится на рассмотрении верхней палаты Конгресса США. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться поддержки своих коллег из Демократической партии, им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



