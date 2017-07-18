Великий подвижник армянской сцены: исполняется 100 лет со дня рождения Бабкена Нерсисяна

Сегодня, 18-го июля, исполняется 100 лет со дня рождения великого мастера армянской сцены, народного артиста СССР Бабкена Нерсисяна.

Он родился в Тбилиси, в семье Погоса и Егисабет Нерсисянов. Мальчик с детства был наделен актерским даром, его путь в театр был предрешен. В Тбилиси было 2 армянских театра – ТЮЗ и Драматический театр. 17-летний Бабкен поступил на службу в ТЮЗ. Здесь он вскоре стал одним из ведущих актеров, а через короткое время поступил на службу в Драматический театр имени Шаумяна.

В театре он сразу же попал в амплуа героя-любовника, вскоре став одним из столпов театра. Палитра его толей была самой разнообразной – от крестьянина Амбо до Фердинанда, от Кадж-Назара до Пепо.

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Позже Бабкена Нерсисяна пригласили в Ереван: Вардан Аджемян пригласил его играть в театре имени Сундукяна.

Здесь он прослужил более 30 лет, до февраля 1986 года, когда он ушел из жизни. В театре имени Сундукяна он играл в составе блестящего созвездия армянских актеров – таких как Ваграм Папазян, Грачья Нерсисян, Гурген Джанибекян, Вагарш Вагаршян, Авет Аветисян, подхватив у них знамя армянского театрального искусства.

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