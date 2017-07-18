Армянские школьники одержали победу на международной олимпиаде по химии
10:05, 18 Июль, 2017
Команда армянских школьников завоевала две бронзовые медали и одну грамоту на международной школьной олимпиаде по химии в Таиланде.
Бронзовые медали завоевали ученики 12-го класса Ванадзорской специальной школы с углубленным изучением математики и естественных наук Гамлет Хачатрян и Спартак Сагьян, а грамоты удостоилась ученица 12-го класса ереванской старшей школы №184 Сусанна Киракосян.
Сборная Армении отправилась на олимпиаду под руководством представителей ЕГМУ – Андраника Давиняна и Грачьи Хачатряна.
Международная школьная олимпиада по химии является первой олимпиадой в этом году. Следующая олимпиада будет по математике, она пройдет с 12-го по 23-г июля в Рио-де-Жанейро в Бразилии.