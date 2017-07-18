В Афганистане наводнение унесло жизни 17 человек

Семнадцать человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в афганской провинции Кабул, сообщает агентство Пажваксо ссылкой на главу округа Сароби Мохаммада Фахима Мусазаи (Mohammad Fahim Musazai).



По словам Мусазаи, многие люди понесли финансовые потери, так как наводнение причинило ущерб их домам и урожаю. Он добавил, что делегация из Кабула навестила пострадавших и выделила им денежную помощь. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

По словам жителя округа, стихия разрушила более десяти домов.



