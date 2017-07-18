США будут добиваться более жесткого выполнения ядерной сделки с Ираном

Американское правительство считает, что Иран нарушает дух Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), соглашения, заключенного им с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией. В связи с этим Вашингтон намерен добиваться более жесткого выполнения условий данной договоренности, направленной на урегулирование проблемы ядерных разработок в Иране. Об этом сообщили на специальном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, три высокопоставленных представителя администрации США.

Они, впрочем, не спорили с тем, что Тегеран соблюдает положения СВПД, и подтвердили намерение госсекретаря США Рекса Тиллерсона довести такой вывод до сведения законодательной ветви власти. Этого требует национальное законодательство США, принятое после разработки СВПД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Госсекретарь находится <...> в процессе уведомления Конгресса [США] о том, что условия <...> [СВПД] выполнены, исходя из информации, имеющейся у США по состоянию на 17 июля 2017 года. Однако госсекретарь и президент [Дональд Трамп] намерены подчеркнуть, что Иран остается одной из самых серьезных угроз интересам США и региональной стабильности, а также подчеркнуть спектр злонамеренной деятельности Тегерана, выходящей далеко за пределы ядерной сферы", - заявил один из ведущих брифинга.



