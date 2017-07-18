Европейские индексы - 17-07-17

МОСКВА, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.35% и составил 12587.16 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.10% и составил 5230.17 пункта, британский FTSE вырос на 0.35% и составил 7404.13 пункта, российский MICEX снизился на 0.08% и составил 1959.11 пункта, а RTSI снизился на 0.36% и составил 1040.17 пункта.