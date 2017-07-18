В Японии более 21 тысячи человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

Власти префектуры Ниигата на северо-западе Японии рекомендовали эвакуироваться 21 тысяче местных жителей, сообщила телекомпания NHK.



Рекомендация эвакуироваться вызвана опасностью оползней и паводков из-за интенсивных ливней. За один час в префектуре выпало более 100 миллиметров осадков. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Подобные по силе ливни две недели назад привели к множественным паводкам и оползням на юго-западе Японии. Погибли 34 человека, 10 считаются пропавшими без вести.

Синоптики сообщают, что сильные дожди ожидаются и в префектуре Фукусима на северо-востоке. В Ниигате и Фукусиме метеорологи призывают население удалиться от горных склонов и обрывов, не подходить к берегам рек.

