Зариф: референдум о независимости Иракского Курдистана будет катастрофой

Референдум о независимости Иракского Курдистана будет иметь катастрофические последствия для страны и региона, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.



"Мы считаем, что референдум — это неверный выбор", — заявил он, выступая в Нью-Йорке.

"Это коснется не только курдского населения. Я считаю, что это скажется катастрофическим образом на безопасности Ирака и будет иметь катастрофическое влияние на региональную безопасность", — заявил министр. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября.