В Турции еще на 3 месяца продлили чрезвычайное положение

В Турции Меджлис еще раз – в четвертый, на 3 месяца продлил чрезвычайное положение. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу». Срок, с которого предполагается продлить чрезвычайное положение в стране – 19-е июля. Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

После подавления попытки переворота чрезвычайное положение впервые объявили 20-го июля, затем его продлевали после истечения каждого 90-дневного срока. Последний –третий раз, чрезвычайное положение объявили 18-го апреля. Власти объясняют это необходимстью борьбы с террористическими группировками.