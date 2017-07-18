Гол и голевая передача Мхитаряна помогли «Манчестер Юнйтед» победить в товарищеской встрече
«Манчестер Юнйтед» победил в товарищеской встрече «Реал Солт-Лейк» со счетом 1:2. Как передает «Арменпресс», проводящий сборы в США клуб «Манчестер Юнйтед» провел там свою 2-ю товарищескую встречу.«Реал Солт-Лейк» открыл счет, однако на 29-й минуте капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян сравнял счет, а затем с его передачи Лукаку забил в ворота «Реал Солт-Лейк» второй мяч.
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