В скором времени в Сюнике начнется производство итальянской пиццы. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал директор ООО «Италиан Фуд Корпорейшн» Никколо ди Мауро. По его словам, сейчас ведется активная подготовка процесса производства.

«Сейчас активно ведется подготовка территории для завода, параллельно приобретается оборудование, идут переговоры с поставщиками. Надеемся открыть производство через 1-1,5 месяца»,- сказал он.

Около полугода назад у Никколо ди Мауро возникла идея организовать в Армении производство полуфабриката итальянской пиццы. С учетом лояльности властей и готовность руководства Сюника к н овым бизнес-проектам, он решил открыть производство полуфабриката итальянской пиццы в Капане.

Производство полуфабриката итальянской пиццы будет исключительно на основе местного сырья, предпочтение будет оказано производителям из Сюника.

«Вначале я предполагал 2 варианта производства полуфабриката итальянской пиццы: можно было полностью автоматизировать процесс, тогда у нас было бы мало работников. Однако мы предпочли второй вариант – малая автоматизация процесса. Таким образом, на заводе у нас будет 30-50 рабочих мест, в зависимости от объема продаж. Откроются рабочие места и у поставщиков. Они должны будут расширить свои производства. Если все пойдет по плану, то и поставщики заключат договоры с производителями молока, помидоров, зелени, чеснока. Это послужит развитию сельского хозяйства в регионе»,- сказал директор ООО «Италиан Фуд Корпорейшн» Никколо ди Мауро. По его словам, все сотрудники предприятия будут из Армении, большинство – из Сюника.

В случае успеха предприятия Никколо ди Мауро намерен расширить свое производство, вплоть до открытия нового завода.