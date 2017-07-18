Предстоящие новости:18.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 18-го июля, состоится общественный старт программы USAID «Эффективное использование водных ресурсов». Программа будет способствовать изменению общественного поведения в целах обеспечения сокращения изъятия подземных вод в Араратской долине. Будут присутствовать посол США в Армении Ричард Миллс, министр экологии Армении Арцвик Минасян, замминистра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян.

Сегодня, 18-го июля, состоится пресс-конференция замминистра экономического развития и инвестиций Армении Ованеса Азизяна.

Сегодня, 18-го июля, состоится пресс-конференция социолога Агарона Адибекяна, посвященная опросу, проведенному в Арцахе к предстоящим президентским выборам, которые пройдут по новому порядку в парламенте.

В Матенадаране состоится выставка подаренного меценатами Грайром Дадаяном и Рипсиме Дадаян-Барнакян евангелия 1471 года и церемония награждения.

В Центре народного творчества имени Ованеса Шарамбеяна состоится концерт ансамбля «Частичка неба». В ансамбле-дуэте – сестры Арев и Астх Махсудяны.

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