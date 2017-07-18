Европейские индексы - 17-07-17
МОСКВА, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.08% и составил 12631.72 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.00% и составил 5235.31 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 7378.39 пункта, российский MICEX вырос на 0.04% и составил 1960.69 пункта, а RTSI вырос на 1.44% и составил 1043.90 пункта.
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Предстоящие новости:26.06.2017
- 09:07 Европейские индексы - 17-07-17
- 09:06 Американские индексы выросли - 17-07-17
- 09:05 Цены на цветные металлы - 17-07-17
- 09:05 Цены на драгоценные металлы выросли - 17-07-17
- 09:04 Цены на нефть выросли - 17-07-17
- 17.07-21:19 Жорж Кепенекян избран 35-м мэром Лиона
- 17.07-21:06 Предстоящие на 18 июля мероприятия
- 17.07-21:02 Спикер НС Армении встретился с председателем Совета Федерации РФ
- 17.07-20:33 Председатель Государственной Думы встретился с Председателем Национального Собрания Республики Армения
- 17.07-20:19 Урегулирование карабахского вопроса должно происходить путем диалога: Ара Баблоян
- 17.07-19:49 Министр обороны Армении посетил военные посты в Арцахе
- 17.07-19:44 Правительство обсудит вопрос о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с РФ
- 17.07-18:04 В Ереване отдали дань уважения жертв захвата полка ППС полиции Армении
- 17.07-17:49 Предстоящие на 18 июля мероприятия
- 17.07-17:08 Знание русского языка в Армении вполне удовлетворительное: Ара Баблоян ответил на заявление Володина
- 17.07-17:02 В Японии более 600 человек госпитализированы за сутки из-за жары
- 17.07-16:37 Ни в одной из воинских частей АО НКР не было инцидентов: опровержение МО НКР
- 17.07-16:35 В повестке дня Армении нет и не планируется вопроса о конституционном статусе русского языка: Ашотян ответил Волондину
- 17.07-16:14 Эдвард Налбандян привлек внимание глав МИД стран ОДКБ к действиям Азербайджана по торпедированию переговорного процесса в карабахском конфликте
- 17.07-16:12 На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2
- 17.07-16:08 Премьер-министр Турции призвал продлить еще на 3 месяца чрезвычайное положение в стране
- 17.07-16:00 В Турции, в Хаккари боевики Рабочей партии Курдистана – РКК, снова осуществили взрыв: есть раненые
- 17.07-15:54 Саррадж: ливийская армия должна находиться под контролем гражданской власти
- 17.07-15:34 Депутат Европарламента призвала власти Грузии признать Афгана Мухтарлы пострадавшим
- 17.07-15:26 Арцахская продукция экспортируется в РФ, США, Францию, Германию, Италию, Иран, Кубу и другие страны
- 17.07-15:23 Армянская канатная дорога "ТаТевер" установила новый рекорд по числу посетителей за день
- 17.07-15:16 В ООН заявили о росте числа жертв среди мирного населения в Афганистане
- 17.07-14:51 Число жертв наводнений на юго-западе Японии достигло 34
- 17.07-14:45 Предотвращена попытка незаконного ввоза на территорию Армении 19 тонн машинного масла
- 17.07-14:21 Делегации из 50 стран планируют принять участие в авиасалоне МАКС
- 17.07-14:15 В ближайшие дни дорога Степанцминда-Ларс по нескольку часов в день будет закрыта
- 17.07-14:07 Дзюдоисты Армении завоевали 2 медали на розыгрыше Кубка Европы
- 17.07-14:00 ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
- 17.07-13:48 На одном из перекрестков в административном округе Эребуни произойдет изменение в организации движения транспорта
- 17.07-13:42 Турция внесла в черный список четыре тысячи россиян из-за связей с ИГ
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