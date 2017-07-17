Жорж Кепенекян избран 35-м мэром Лиона
Городской совет Лиона на заседании 17 июля избрал 67-летнего армянина Жоржа Кепенекяна 35-м мэром Лиона. Кандидатуру армянина выдвинул экс-мэр города Жерар Колом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Le Figaro, Кепенекян ранее занимал должность первого вице-мэра.
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Предстоящие новости:26.06.2017
- 21:19 Жорж Кепенекян избран 35-м мэром Лиона
- 21:06 Предстоящие на 18 июля мероприятия
- 21:02 Спикер НС Армении встретился с председателем Совета Федерации РФ
- 20:33 Председатель Государственной Думы встретился с Председателем Национального Собрания Республики Армения
- 20:19 Урегулирование карабахского вопроса должно происходить путем диалога: Ара Баблоян
- 19:49 Министр обороны Армении посетил военные посты в Арцахе
- 19:44 Правительство обсудит вопрос о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с РФ
- 18:04 В Ереване отдали дань уважения жертв захвата полка ППС полиции Армении
- 17:49 Предстоящие на 18 июля мероприятия
- 17:08 Знание русского языка в Армении вполне удовлетворительное: Ара Баблоян ответил на заявление Володина
- 17:02 В Японии более 600 человек госпитализированы за сутки из-за жары
- 16:37 Ни в одной из воинских частей АО НКР не было инцидентов: опровержение МО НКР
- 16:35 В повестке дня Армении нет и не планируется вопроса о конституционном статусе русского языка: Ашотян ответил Волондину
- 16:14 Эдвард Налбандян привлек внимание глав МИД стран ОДКБ к действиям Азербайджана по торпедированию переговорного процесса в карабахском конфликте
- 16:12 На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2
- 16:08 Премьер-министр Турции призвал продлить еще на 3 месяца чрезвычайное положение в стране
- 16:00 В Турции, в Хаккари боевики Рабочей партии Курдистана – РКК, снова осуществили взрыв: есть раненые
- 15:54 Саррадж: ливийская армия должна находиться под контролем гражданской власти
- 15:34 Депутат Европарламента призвала власти Грузии признать Афгана Мухтарлы пострадавшим
- 15:26 Арцахская продукция экспортируется в РФ, США, Францию, Германию, Италию, Иран, Кубу и другие страны
- 15:23 Армянская канатная дорога "ТаТевер" установила новый рекорд по числу посетителей за день
- 15:16 В ООН заявили о росте числа жертв среди мирного населения в Афганистане
- 14:51 Число жертв наводнений на юго-западе Японии достигло 34
- 14:45 Предотвращена попытка незаконного ввоза на территорию Армении 19 тонн машинного масла
- 14:21 Делегации из 50 стран планируют принять участие в авиасалоне МАКС
- 14:15 В ближайшие дни дорога Степанцминда-Ларс по нескольку часов в день будет закрыта
- 14:07 Дзюдоисты Армении завоевали 2 медали на розыгрыше Кубка Европы
- 14:00 ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
- 13:48 На одном из перекрестков в административном округе Эребуни произойдет изменение в организации движения транспорта
- 13:42 Турция внесла в черный список четыре тысячи россиян из-за связей с ИГ
- 13:39 ЕС введет санкции против 16 сирийских ученых и военных под предлогом химатак
- 13:35 Оборонный бюджет Армении будет ежегодно увеличиваться на 26-27 млрд драмов
- 13:27 Израиль рассматривает возможность присоединения к проекту TANAP
- 13:25 Восстановление смертной казни в Турции "захлопнет дверь" ЕС, заявил Юнкер
- 13:23 В Минске началось заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ
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