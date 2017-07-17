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Жорж Кепенекян избран 35-м мэром Лиона


Городской совет Лиона на заседании 17 июля избрал 67-летнего армянина Жоржа Кепенекяна 35-м мэром Лиона. Кандидатуру армянина выдвинул экс-мэр города Жерар Колом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Le Figaro, Кепенекян ранее занимал должность первого вице-мэра.



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