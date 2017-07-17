Спикер НС Армении встретился с председателем Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Национального Собрания Республики Армения Ара Баблояном.

«В Совете Федерации удовлетворены динамикой развития российско-армянских отношений. Тесное взаимодействие двух стран позволяет вырабатывать новые подходы к межпарламентскому сотрудничеству», — как сообщает Арменпресс, сказала Валентина Матвиенко.

В ходе дальнейшей беседы обсуждались планы работы парламентариев в сфере гармонизации законодательства двух стран, развития межпарламентского взаимодействия.

Председатель СФ предложила законодателям двух стран провести ревизию межпарламентских соглашений, а также проанализировать имеющиеся межгосударственные и межправительственные соглашения на предмет их актуальности.

«Необходимо сделать так, чтобы каждое заключенное соглашение было не декларативным, а наполненным конкретным содержанием, имело в своей основе четкие планы», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она выразила пожелание не снижать уровень взаимодействия парламентариев России и Армении в процессе работы на международных межпарламентских площадках.

Ара Баблоян поддержал предложения Валентины Матвиенко и также отметил традиционно теплые и дружественные связи России и Армении, взаимодействие в евразийском интеграционном процессе, экономической и гуманитарной сферах.