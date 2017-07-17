Урегулирование карабахского вопроса должно происходить путем диалога: Ара Баблоян

Армения выступает за мирное урегулирование карабахского вопроса путем диалога и признателен России за содействие в решении этой проблемы. Как сообщает Арменпресс, об этом в Москве заявил председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

«Я хочу поблагодарить Россию за поддержку и за тот подход в Минской группе ОБСЕ, стремление решить вопрос Нагорного Карабаха мирным путем, потому что мы… считаем, что альтернативы нет. И мы должны решать вопрос исключительно мирным путем, путем диалога, путем обсуждения, путем тех подходов, которые подобают цивилизованным странам», — сказал Баблоян

Он отметил, что 4 июля в Карабахе вновь была совершена провокация. По его словам, самое страшное, что от обстрелов страдает мирное население.