Правительство обсудит вопрос о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с РФ

Правительство Армении обсудит вопрос о ратификации подписанного 13 октября 2016 года Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 г. Как сообщает Арменпресс, вопрос включен в повестку дня заседания правительства, которое состоится 20 июля.

После ратификации соглашение будет представлено в парламент. В результате будут обеспечены процедуры, предусмотренные для вступления соглашения в силу.