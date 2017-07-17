В Ереване отдали дань уважения жертв захвата полка ППС полиции Армении

С утра 17 июля не прекращается поток людей в полк ППС полиции Армении. Как сообщает Арменпресс, граждане и полицейские, а также общественные и политические деятели посетили ППС, чтобы отдать дань памяти трех полицейских, погибших во время событий 17 июля в Ереване в 2016 году.

Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян также отдал дань памяти погибших полицейских.

Перед зданием ППС был возведен мемориальный камень, посвященный убитым полицейским.

17 июля 2016 года группа вооруженных лиц захватила полицейскую патрульную службу, взяв в заложники представителей правоохранительных органов, а также врачей в течение нескольких дней.

Вооруженными лицами во время захвата был убит полковник полиции Артур Ваноян. 30 июля полицейский, лейтенант Юрий Тепаносян был убит снайперским огнем из захваченного полицейского участка. Полицейский Гагик Мкртчян, раненый 17 июля, когда вооруженная группа захватила полицейский участок в Ереване, скончался 13 августа.