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Знание русского языка в Армении вполне удовлетворительное: Ара Баблоян ответил на заявление Володина


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян ответил на заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина, в котором последний предложил Армении дать русскому языку статус официального языка, чтобы армянские водительские права были официально признаны в РФ.

В ответ на запрос Арменпресс об этом сказал руководитель отдела по связям с общественностью парламента Армении Арсен Бабаян, отметив, что Баблоян ответил на это заявление Володина прямо на встрече, сказав российскому политику, что такой вопрос не стоит в повестке дня Армении

«Спикер парламента ответил, что такой проблемы нет и не ожидается в повестке дня Армении. Русский язык преподается во всех школах Армении, поэтому знание русского языка вполне достаточно. Стороны согласились затронуть этот вопрос в будущем », - сказал Бабаян.

С 1 июня 2017 года вступил в силу российский закон, запрещающий лицам, имеющим иностранные водительские права, водить машины в России. 14 июля парламент России принял закон, согласно которому гражданам стран, где русский является официальным языком, например, Киргизстан, разрешено работать над своими национальными правами.

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