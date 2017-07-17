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В повестке дня Армении нет и не планируется вопроса о конституционном статусе русского языка: Ашотян ответил Волондину


Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашоян ответил на заявление спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, в котором последний предложил Армении дать русскому языку статус официального языка, чтобы армянские водительские права были официально признаны в РФ.

«В тот момент, когда глава Государственной Думы России высказал такую идею, я выступил с речью и подчеркнул, что в повестке дня Армении нет и не планируется вопроса о конституционном статусе русского языка. Мне жаль, что некоторые российские СМИ отрывками представили содержание обсуждения», - сказал Ашотян в беседе с Арменпресс.

Что касается действия водительских удостоверений Армении в России, Ашотян отметил, что парламентские делегации двух стран согласились продолжить обсуждения в других парламентских форматах. А именно, попытаться найти оптимальные варианты решения на парламентских слушаниях.

Вячеслав Володин предложил Армении предоставить официальный статус русскому языку в стране, чтобы армянские водительские права были действительны в их стране. С 1 июня 2017 года вступил в силу российский закон, запрещающий лицам, имеющим иностранные водительские права, водить машины в России. 14 июля парламент России принял закон, согласно которому гражданам стран, где русский является официальным языком, например, Киргизстан, разрешено работать над своими национальными правами.



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