Эдвард Налбандян привлек внимание глав МИД стран ОДКБ к действиям Азербайджана по торпедированию переговорного процесса в карабахском конфликте

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17 июля в Минске принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИДАрмении.

Заседание СМИД прошло в узком и расширенном составе. Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности и вопросы взаимодействия государств – членов ОДКБ на международной арене.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в своем выступлении привлек внимание глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ к усилиям, прилагаемым Ереваном и странами-сопредседателями МГ ОБСЕ по продвижению переговорного процесса по карабахскому урегулированию, и действиям Баку по торпедированию этих усилий –препятствованию выполнению достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, военным провокациям, приводящим к обострению ситуации.

По итогам обсуждения приняты два заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ: о совместных мерах по обеспечению информационной безопасности и о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны.