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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2


Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане неподалеку от острова Беринга. Об этом в понедельник сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

По данным МЧС, в населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Геологическая служба США, в свою очередь, ранее сообщала, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Через некоторое время служба опубликовала уточненные данные, согласно которым магнитуда подземного толчка составила 6,2.



 



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