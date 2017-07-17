В Турции, в Хаккари боевики Рабочей партии Курдистана – РКК, снова осуществили взрыв: есть раненые

В районе Юксекова Турции, в Хаккари, 17-го июля, в районе 11 часов, боевики Рабочей партии Курдистана – РКК, снова осуществили взрыв. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».

Во время взрыва было ранено 17 турецких военнослужащих, состояние 4 из них оценивается как тяжелое.

Хаккари считается одн им из эпицентров столкновения курдских боевиков и турецких военнослужащих, взрывы и боевые стычки здесь не прекращаются.

После того, как власти Турции отказались от процесса урегулирования курдского вопроса, представители Рабочей партии Курдистана (PKK) заявили о том, что они продолжают национально-освободительную войну, спустившись с гор в населенные пункты.

Начиная с 1980-х, в стычках с силовиков с боевиками PKK погибло около 50 тысяч человек, экономике Турции нанесен ущерб в десятки миллиаррдов долларов.