Саррадж: ливийская армия должна находиться под контролем гражданской власти

Ливийская армия должна находиться под контролем гражданской исполнительной власти, заявил РИА Новости глава правящего в Триполи правительства национального согласия страны Фаез Саррадж, отвечая на вопрос о главном разногласии с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

"Мы заявили о том, что военная организация должна находиться под контролем гражданской исполнительной власти. Это является основным принципом в строительстве военной организации", — заявил Саррадж.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.